Prima sconfitta stagionale per la Pallamano Imperia

Imperia. Prima sconfitta stagionale della Pallamano Imperia sul proprio terreno sabato sera nell’incontro valido per la terza giornata del campionato dipartimentale francese. Dopo aver vinto in modo brillante le prime due gare i ragazzi del tecnico Emanuele Pappalardo devono lasciare l’intera posta in palio ai francesi del Carros.

“Questa sera i nostri ragazzi sono stati sconfitti per un gol – ci riferisce il dirigente Piero Torielli – contro una buona squadra fisicamente normale, ma molto tecnica in diversi giocatori, purtroppo da parte nostra non siamo mai riusciti a giocare come avremmo voluto sbagliando troppi passaggi nei primi minuti della partita”.

In virtù di questa premessa l’incontro ha visto sempre i transalpini in vantaggio per una o due segnature e solo alla fine della prima frazione con la forza dell’orgoglio Damiano Rossi e compagni raggiungono il pareggio 13/13. L’avvio del secondo tempo è la fotocopia del primo con gli avversari che partono di nuovo a “razzo” segnando con troppa facilità costringendo i rossoblù a giocate rischiose che non sempre vanno a buon fine.

Nonostante tutto gli ultimi minuti sono al cardiopalma, perchè sul punteggio di 29/30 in favore del Carros la Pallamano Imperia usufruisce di un rigore che purtroppo non viene trasformato. “Peccato - commenta il presidente Giovanni Martini - entrambi i contendenti hanno dato vita ad un’emozionante partita fino alla fine. Sono contento lo stesso perchè sono ragazzi che non mollono mai . Ora pensiamo alla prossima partita che giocheremo di nuovo in casa contro il Vence HB” .

Giocatori scesi in campo : portiere Massimo Moisello , Saul Convalle , Emanuele Pappalardo 3 goal , Riccardo Luppino 11 goal , Alessandro Riano 8 goal , Damiano Rossi 4 goal , Lucio Sasso 3 goal , Gianluca Salomone , Matteo Bottino.

Campionato Francese Senior Maschile

Usd Schiavetti Pallamano Imperia – Carros H.B.C. : 29 – 30