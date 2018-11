Prima Categoria, Quiliano & Valleggia-Don Bosco Vallecrosia Intermelia finisce a reti inviolate

Vallecrosia. La partita tra Quiliano & Valleggia e Don Bosco Vallecrosia Intermelia finisce a reti inviolate.

La partita era valida per la settima giornata del Girone A del Campionato di Prima Categoria. Un risultato più che giusto che fa piazzare i biancorossi in quarta posizione in classifica con 13 punti.