Cervo. Si è disputata domenica la partita tra Cervo e Baia Alassio, che si è conclusa a favore degli ospiti.

I padroni di casa hanno infatti perso per 0 a 2. La partita era valida per la quinta giornata del Girone A del Campionato di Prima Categoria. Il Cervo si trova così in ultima posizione in classifica con 1 punto.

Cervo

Titolari:

1 Scavuzzo Andrea

2 Avignone Rocco

3 Scarone Pietro

4 Damasco Davide

5 Bella Gianni

6 Combi Mattia

7 Monteanni Andrea

8 Basso Nicolas

9 Sparaccio Santo

10 Gagliano Nicolo

11 Bella Salvatore

Panchina:

12 Loiacono Fabrizio

13 Ricotta Gianluca

14 Sorgi Nikolas

15 Magrassi Maurizio

16 Belgacem Fatnassi

17 Ferraro Mattia

18 Semeria Elio

SN Kassim Salim

Baia Alassio

Titolari:

1 Pampararo Andrea

2 Delfino Enrico

3 Welti Andrea

4 Odasso Iacopo

5 Scarone Giacomo

6 Garibizzo Davide

7 Gorlero Federico

8 Cavassa Gianluigi

9 Campani Alessandro

10 Guardone Andrea

11 Olivieri Mattia

Panchina:

12 Casella Jacopo

13 Putrino Antonio

14 Mantero Luca

15 Buonocore Simone

16 Zaitouni Ayoub

17 Baldoino Simone

18 Calarco Gianluca

19 Gervasoni Mattia

20 Zouita Ismail

All: Iurilli Pietro

Marcatori: Delfino e Gervasoni (Baia Alassio).

(Foto e video di SpeedyMassimo VideoFoto)