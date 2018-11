Prima Categoria, il Camporosso prevale sullo Speranza

Camporosso. E’ andata in scena oggi la partita Speranza 1912 F. C. – Camporosso, che si è conclusa a favore degli ospiti.

La squadra camporossina ha infatti vinto per 0-2. La partita era valida per la settima giornata del Girone A di Prima Categoria. Si piazza così in seconda posizione in classifica con 14 punti.

SPERANZA SAVONA-CAMPOROSSO 0-2

Reti: 47’Luci, 94’Zito (C)

Speranza: Cambone, Salani, Sala, Molinari, Moresco, Cesari, Seck, Cham, Jabbi, Piccardi, Scarfò. A disposizione (Siri, Besio, Fontana, Karaboue, Dimare, Giacchino, Quintavalle). Allenatore: Frumento

Camporosso: Farsoni, Rapallino, Cordì, Truisi, Lentini, Rucco, Orlando, Iezzi, Calcopietro, Luci, Cascina. A disposizione (Aghemo, Crisafulli, Lettieri, Messineo, Cento, Valenti, Zito, Piantoni, Trevisan). Allenatore: Luci

Arbitro: Fagiolino di Imperia