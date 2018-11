Prima Categoria, finisce in parità Letimbro-Don Bosco Vallecrosia Intemelia

Vallecrosia. Si è giocata ieri sera la partita di recupero della quinta giornata del campionato di Prima Categoria Girone A.

Sono infatti scesi in campo Letimbro contro Don Bosco Vallecrosia Intemelia. La partita si è conclusa in parità 4-4. I biancorossi salgono così in seconda posizione in classifica con 14 punti.

La classifica aggiornata: