Prima Categoria, finisce con un pareggio la partita tra Letimbro 1945 e Cervo

Cervo. Si è disputata ieri la partita tra Letimbro 1945 e Cervo, che si è conclusa con un pareggio 2-2.

La partita era valida per la sesta giornata del Girone A del Campionato di Prima Categoria. Il Cervo si trova così in penultima posizione in classifica con 2 punti.

LETIMBRO-CERVO FC 2-2

Reti: 65’Monteanni (C) 81’Vanara (L)

Letimbro: E. Bianco, Bonzo, Giusto, Ottonello, Ferro, Gilardoni, Pellizzari, Altomare, Vanara, A. Bianco, Frumento. A disposizione (Rossello, Varriale, Valdora, Bianchi, Rossetti, Denato, Battistel, Lione, Fazio). Allenatore: Oliva

Cervo FC: Scavuzzo, Damasco, Combi, G. Bella, Scarone, Ricotta, Monteanni, Gagliano, Sparaccio, S. Bella, Scarone. A disposizione (Loiacono, Magrassi, R. Avignone, Fatnassi, Ferraro, Basso, Semeria, Fresia, N. Avignone, Kassim, Tinkiano). Allenatore: Barone