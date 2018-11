Prima Categoria, finisce a reti inviolate Camporosso-Pontelungo 1949

Camporosso. Si è disputata ieri la partita tra Camporosso e Pontelungo 1949, che si è conclusa con un pareggio 0-0.

La partita era valida per la sesta giornata del Girone A del Campionato di Prima Categoria. Il Camporosso si trova così in quinta posizione in classifica con 10 punto.

CAMPOROSSO-PONTELUNGO 0-0

Camporosso: Farsoni, Valenti, Cordì, Truisi, Lentini, Luci, Orlando, T. Giunta, Calcopietro, Zito, Iezzi. A disposizione (Aghemo, Crisafulli, Lettieri, Rapallino, Messineo, Cento, Cascina, Trevisan, Rucco). Allenatore: Luci

Pontelungo: Serventi, Mic. Ferrari, Bonadonna, Prudente, Greco, Canetto, Principato, Badoino, Mercandelli, Dushi, Ancona. A disposizione (Mir. Ferrari, Bogliolo, Giampà, Giammanco, Caneva, Paradisi, Bovio, Andreis). Allenatore: Zanardini