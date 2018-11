Prezzo del mattone, Imperia la provincia più cara della Liguria

Liguria. I prezzi del mattone in Liguria sono in ripresa e registrano un +0,6% a livello regionale. Questo è quanto emerge dai dati divulgati dall’Osservatorio sul mercato immobiliare residenziale.

Nel mese di settembre, chi ha deciso di vendere un’abitazione in Liguria lo ha fatto al prezzo di 2.611 euro al metro quadro, ben al di sopra della media nazionale che si attesta a 1.887 euro al mq. La regione si attesta invece in linea con il resto d’Italia per quanto riguarda gli affitti: il prezzo è di 8,46 euro al metro quadro, con una media italiana che registra un prezzo di 8,69 euro al metro quadro.

La provincia di Imperia oltre ad essere tra quelle che nel terzo trimestre hanno performato meglio, si attesta anche come la provincia ligure con i costi più alti con 2.116 euro al metro quadro ed è anche quella che registra la crescita più importante (+2,7%) nel periodo che va da giugno a settembre.

Situazione tutt’altro che rosea invece nelle provincie di La Spezia e Savona: quest’ultima registra un calo consistente del 2,6% dei prezzi delle abitazioni in vendita nei mesi tra giugno e settembre.

Nonostante i dati negativi, Savona si classifica al secondo posto come capoluogo più caro in regione: qui il prezzo medio al metro quadro richiesto è di 2.108 euro al mq. Segue La Spezia, con 1.913 euro al metro quadro, e infine Genova con 1.712 euro al mq.