Presentazione per l’ultimo giallo di Alessandro Reali

Pavia. Presentazione in anteprima sabato 24 novembre (libreria Feltrinelli di Pavia alle ore 17.30.) dell’ultimo romanzo giallo di Alessandro Reali dal titolo “Pavia, sporca estate” per i tipi della Fratelli Frilli Editori di Genova.

Intervisterà l’autore Federica Tronconi.

Ancora una volta è Pavia la protagonista del nuovo noir di Alessandro Reali, pavese doc e scrittore di gialli ambientati nella sua città. Questa volta Gigi Sambuco viene ingaggiato per far luce su una morte che è stata giudicata troppo in fretta come un suicidio.

Siamo in una Pavia estiva, pigra e noiosa, soffocata dal caldo opprimente tipico della pianura padana. Sambuco e Dell’Oro, il primo alle prese con un amore tormentato e l’altro sempre impegnato nelle sue tresche erotiche sembrano muoversi, inizialmente, controvoglia, come se il clima afoso e umido della città condizionasse il loro agire. O forse non credono, neppure loro, alle parole della donna che li ha ingaggiati che immagina chissà quali complotti dietro la morte del fratello. Ma gli eventi, come spesso accade, possono riservare sorprese che confondono la realtà, in un gioco di specchi – tra vittime, colpevoli e presunti innocenti – dove quello che sembra logico diventa assurdo e viceversa, ciò che è apparentemente assurdo può risultare logico. Gli investigatori di Borgo Ticino si trovano così a indagare tra segreti di famiglie borghesi, politici in declino, imprenditori legati alla ‘ndrangheta, delinquenti comuni, detective sopra le righe e donne intriganti. Come sempre, Sambuco riuscirà a districare la matassa. Ancora una volta, al di là delle azioni criminali, a spronarlo verso la verità sono gli aspetti psicologici dei personaggi in cui si imbatte, prototipi di una provincia italiana con tanti vizi e qualche virtù.

Alessandro Reali è nato a Pavia il 4 febbraio 1966. Per Fratelli Frilli Editori ha già pubblicato “Fitte nebbie. La prima indagine di Sambuco & Dell’Oro” (2012 III ed.), “La morte scherza sul Ticino. La seconda indagine di Sambuco & Dell’Oro” (2013 II ed.), “Risaia crudele. Quei giorni dell’inverno del ’45″ (2014), “Sambuco e il segreto di viale Loreto. La nuova indagine di Sambuco & Dell’Oro” (2014), “Ritorno a Pavia”. “Un altro Natale per Sambuco & Dell’Oro” (2015), “La Bestia di Sannazzaro. Lomellina, inverno di guerra 1917″ (2016) e “Ultima notte in Oltrepò” (2016).

Per Ticinum Editore ha pubblicato la raccolta di racconti “Il diavolo del Ticino “(2017).