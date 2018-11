Premio Fita Liguria “Tre Caravelle”, l’imperiese Federico Finocchiaro vince il “Premio Scotti”

Imperia. Si è conclusa la seconda edizione del Premio Fita Liguria “Tre Caravelle”, concorso riservato alle compagnie teatrali amatoriali affiliate Fita della Regione Liguria, che rientra nel circuito del Gran Premio Nazionale di Teatro Amatoriale (GPTA) organizzato da Fita Nazionale. L’imperiese Federico Finocchiaro della Compagnia Ramaiolo in Scena vince il “Premio Scotti” 2018 al Miglior Attore.

Federico Finocchiaro nel ruolo di George Roper in Quando il gatto non c’è della Compagnia Ramaiolo in Scena è stato perciò nominato miglior attore per la seguente motivazione: “Per suscitare la risata e il divertimento del pubblico non è sufficiente disporre di un testo comico famoso, che anzi, spesso si rivela una trappola micidiale per gli attori. Basta un fiato sbagliato, un tempo non rispettato, una controscena inopportuna per smontare qualsiasi ingranaggio a orologeria. Federico Finocchiaro, ben coadiuvato dai compagni del Ramaiolo in scena e da una regia attenta, interpreta il famoso George Roper di George e Mildred con sicurezza, presenza scenica e buon ritmo innescando uno spettacolo di piacevolissimo intrattenimento”.

I risultati:

Vince il Premio “Tre Caravelle” 2018 ed accede alla fase nazionale del GPTA la Compagnia degli Evasi (La Spezia)

Vince il “Premio Scotti” 2018 al Miglior Attore Federico Finocchiaro della compagnia Ramaiolo in Scena (Imperia)

Vince il “Premio Scotti” 2018 alla Migliore Attrice Ornella Sansalone della compagnia Il Crocogufo (Genova).

La compagnia vincitrice rappresenterà la Liguria al GPTA che si terrà in Campania a partire da gennaio. Ieri, presso il Museo dell’Attore di Genova si è svolta la cerimonia di premiazione.