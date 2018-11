Premi alle migliori idee d’impresa: al via l’On Line Hackathon promosso dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria

Imperia. Hai un’idea d’impresa che voi sviluppare? Partecipa a “On Line Hackathon”, concorso di idee per sviluppare l’intraprendenza. Le idee meritevoli riceveranno come premio servizi specialistici di assistenza (allo sviluppo del piano dì impresa, alla definizione degli aspetti fiscali, giuridici, commerciali, tecnologici) e potranno inoltre partecipare gratuitamente alla giornata di coaching del 24 novembre che vedrà come coach Gabriella Rania della Roberto Re Leadership School.

L’iniziativa rientra nel progetto ReTIC, finanziato dal Programma Italia Francia Marittimo 2014 2020, ed è promossa dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria. La gara, in programma su piattaforma on line il 16 e 17 novembre, rientra tra le attività di supporto alla creazione di nuova impresa realizzate dall’ente camerale per i territori di Imperia, La Spezia e Savona.

Il primo premio è di 4.000 € in servizi specialistici. Il 2° e 3° premio di 3.000 € in servizi specialistici. Sono previsti numerosi altri premi. Anche gli studenti possono partecipare nell’Area Allenamento alla competizione e vincere il diritto a partecipare alla giornata di coaching del 24 novembre.

Il termine per le iscrizioni è l’11 novembre per l’Area Business Oriented (dedicata ai potenziali imprenditori). Per i partecipanti a quest’area si ricorda il seminario di preparazione sulle agevolazioni per l’imprenditoria che sarà tenuto da Invitalia il 12 novembre dalle 15 alle 17 sul Gruppo Facebook On Line Hackathon.

Il termine di iscrizione per gli studenti è il 20 novembre, tenuto conto della capienza dell’Auditorium di Imperia che ospiterà la giornata di coaching.

Per informazioni: www.rivlig.camcom.gov.it, 0187.728306 (Paola Perazzi), mail paola.perazzi@rivlig.camcom.it.