Sanremo. Domenica si è svolta al Ristorante Albergo Marinella di Sanremo, si e’ svolto il pranzo di fine anno del club C.A.V.E. (club amatori veicoli d’epoca) di Imperia, ultimo appuntamento con i soci prima di ripartire con gli eventi e i raduni del prossimo anno.

Durante la giornata c’è stata anche una lotteria in cui i sorteggiati hanno potuto vincere dei gadget. Gli organizzatori si dicono soddisfatti per la buona affluenza di persone che hanno anche sfruttato l’occasione per il rinnovo delle tessere.

Il consiglio direttivo ringrazia per la partecipazione e augura buone feste.