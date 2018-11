Potere al Popolo invita la cittadinanza all’incontro “Quale Sanità per la provincia di Imperia?”

Imperia. Il gruppo sanità di Potere al Popolo invita la cittadinanza della provincia di Imperia ad un incontro pubblico intitolato: “Quale Sanità per la provincia di Imperia?”

Di fronte alle proposte di nuova edilizia sanitaria, l’offerta di salute ai cittadini è in sofferenza: tickets, lunghe liste di attesa per esami e visite specialistiche o per interventi chirurgici programmati, assistenza sul territorio ancora insufficiente. A questo si aggiungono la privatizzazione dell’ospedale di Bordighera che sottrarrà al pubblico ingenti risorse.

La carenza di personale, il declassamento di alcuni reparti e lo scarso investimento nella medicina preventiva rendono la situazione ancora più grave. La salute è un diritto sancito dalla Costituzione e va salvaguardato nella sua universalità e sostanziale gratuità, è per questo che desideriamo accendere i riflettori sullo stato attuale dei nostri ospedali e della sanità sul nostro territorio.

“E’ con la cittadinanza che vogliamo discutere di quali ricadute sull’assistenza avranno le politiche regionali dell’attuale amministrazione, perciò Vi aspettiamo numerosi sabato 15 dicembre dalle 10 alle 12 presso la Biblioteca Civica di Imperia”.