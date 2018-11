Imperia. E’ disponibile da oggi, negli 89 uffici postali dell’imperiese, “Postepay Connect”: la prima soluzione digitale e integrata che coniuga i vantaggi della carta Postepay Evolution con quelli della SIM PosteMobile e fornisce possibilità di gestire pagamenti e telefonia in un’unica App in modo intuitivo e sicuro.

Attivando “Postepay Connect”, grazie all’App Postepay, i clienti potranno disporre dell’esclusiva funzionalità di trasferimento – gratuito e in tempo reale – dei propri Giga da una SIM PosteMobile Connect a un’altra SIM PosteMobile Connect (G2G); potranno trasferire denaro tra due Postepay (p2p) all’interno della community Postepay, e acquistare Giga Extra direttamente in App addebitando automaticamente il costo sulla Postepay Evolution. Postepay Connect permetterà infine di rinnovare automaticamente il canone della carta e della SIM con addebito su Postepay Evolution. L’App consentirà, a breve, anche l’acquisto di servizi quotidiani riguardanti la mobilità, come il rifornimento di carburante, il pagamento della sosta e di trasporti urbani ed extraurbani presenti in provincia.

Da sempre leader nel sistema italiano dei pagamenti, Poste Italiane ha di recente costituito PostePay SpA il più grande Istituto di Moneta Elettronica (IMEL) d’Italia che riunisce attività e competenze di Poste Italiane nell’ambito dei pagamenti e delle telecomunicazioni.