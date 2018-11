Imperia. Si è svolto questa mattina un incontro tra il sindaco Claudio Scajola, accompagnato dai tecnici comunali, e i dirigenti di Rfi e Fs-Sistemi Urbani per definire l’assegnazione delle aree per la realizzazione della pista ciclo-pedonale, ultimo atto prima dell’appalto dei lavori.

Le parti presenti al vertice hanno concordato, in un clima di piena collaborazione, che l’utilizzo delle due ex stazioni di Oneglia e Porto Maurizio rispecchi la vocazione turistica della città. Inoltre, il sindaco Scajola ha chiesto per uso civico i due ex depositi merci, anche al fine di mantenere viva la memoria della storica linea ferroviaria.

“È stato un incontro positivo nel quale abbiamo fatto presente le nostre istanze”, ha commentato al temine il primo cittadino. “Abbiamo ragionato sulle aree tenendo presente l’interesse pubblico. Attraverso il dialogo abbiamo raggiunto un’intesa equilibrata che tiene conto delle esigenze e rispetta il ruolo di entrambe le parti”.