Ventimiglia. Altra soddisfazione per la società ventimigliese Tsukuri Judo Ventimiglia. Oggi a Bergamo si è svolto il torneo delle provincie italiane e Tsukuri Judo Ventimiglia si è presentato con una delegazione di 10 atleti.

Matteo Chicchiero, Sansò Francesco, Sara Lorenzi, Samuele Bracali, Luca Lorenzi, Marco Di Giorno, Nicolò Monterosso, Federico Catassi, Micael Grillo, Morsia Andrea, Cappelleri Valerio. Il gruppo si è dimostrato all’altezza portando a casa un ricco medagliere.

di 9 Galleria fotografica Tsukuri Judo Ventimiglia









Il primo a salire sul tatami è stato Andrea Morsia che vince tre incontri per ippon e si aggiudica il meritato oro. A seguire Cappelleri Valerio vince due incontri e perde per un soffio l’accesso in finale conquistando un bronzo meritatissimo. E’ il turno di Micael Grillo, che vende cara la pelle, che conquista un bronzo in un categoria numerosa, sale Catassi Federico che sbaraglia gli avversari a suon di ippon ma si deve piegare in finale di fronte a un forte avversario.

Dopo una pausa ricomincia la competizione con gli esordienti Luca Lorenzi e Nicolò Monterosso entrambi molto carichi ottengono 2 medaglie d’argento che gli stanno un po’ strette, Samuele Bracali finisce terzo, dopo 3 incontri al cardiopalma sale di giorno caricatissimo che conquista l’oro dopo 3 ippon prima del limite.

Ora è il turno dei cadetti e under 23, Sara Lorenzi è la prima a salire sul tatami, mostra tutta la grinta che possiede e dimostra un grande controllo vincendo gli incontri per ippon conquistando l’oro. Poi è il turno di Francesco Sansò che vince tutti gli incontri per ippon dimostrando una grande capacità tecnica e perde la finale combattutissima conquistando un argento.

Ultimo a tirare è Matteo Chicchiero che fa una gara esemplare dimostrando grande cuore e una buona abilità tecnica che lo portano sul gradino più alto del podio ottenendo quel tanto atteso oro. In conclusione i tecnici Catassi e Morsia si vedono soddisfatti del lavoro fatto in gara dei ragazzi, sempre molta umiltà e passione accompagna questo gruppo in continua crescita.

Spiega Cristian Di Franco, il direttore tecnico della società: “Noi siamo un gruppo che cerca di far appassionare i giovani allo sport, in particolare al judo, una disciplina che racchiude i più alti valori umani. Oltre all’agonismo c’è la parte più importante che è quella di insegnare ai più giovani che nulla è dato al caso, volere è potere e deve essere inteso come strumento di costruzione di una società migliore dove non vi sono scorciatoie, ma una lunga strada fatta di obiettivi ben mirati sempre più grandi. Adesso ci prepariamo per il campionato nazionale Csen, gara importantissima dove Tsukuri sarà presente con 24 atleti pronti a confrontarsi nel migliore dei modi”.