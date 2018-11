Piogge e temporali di intensità ‘eccezionale”. Scatta la vigilanza arancione in Costa Azzurra

Mentone. Piogge, temporali e rischio inondazioni. Il quadro del maltempo in Costa Azzurra non promette nulla di buono per questo Meteo France ha emanato alle 13,30 lo stato di vigilanza arancione per il dipartimento delle Alpi Marittime.

Il maltempo colpirà la vicina Francia almeno fino alle 3 di sabato 24 novembre.

Secondo i meteorologi francesi, la Costa Azzurra sarà colpita da violenti temporali.