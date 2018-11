Pigna, recuperata l’anziana caduta in un dirupo nei boschi di Gouta mentre cercava funghi

Pigna. E’ stata tratta in salvo in tarda serata, dopo ore di ricerche e tentativi di raggiungerla, la donna di 82 anni rimasta ferita nel primo pomeriggio mentre cercava funghi nei boschi ad una decina di chilometri da Gouta, in alta val Nervia.

Per soccorrere l’anziana, che ha riportato una sospetta frattura dell’arto inferiore dopo essere caduta in un dirupo, si sono mobilitati i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e il nucleo SAF (speleo alpino fluviale), specializzato nei soccorsi in zone impervie. Presente anche il soccorso alpino, il personale sanitario del 118 e un equipaggio della Croce Azzurra di Valelcrosia.

Dopo le prime difficoltà consistenti nel localizzare la donna, per via del fatto che il telefono del figlio, che aveva lanciato l’allarme, fosse “irraggiungibile”, a rendere difficile i soccorsi è stata anche la nebbia e la fitta vegetazione. Impensabile un intervento dell’elisoccorso Drago, in stanza a Genova. L’anziana è stata raggiunta dai vigili del fuoco che si sono calati lungo la scarpata dove era caduta utilizzando delle corde.

Affidata ai militi della Croce Azzurra, l’82enne è stata accompagnata in codice giallo di media gravità all’ospedale Borea di Sanremo per accertamenti.