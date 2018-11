Pasta Pesto Day, l’iniziativa ligure sbarca al Fico Eataly World di Bologna

“Oggi, insieme al presidente Toti, saremo a Bologna per portare nella vetrina delle eccellenze dell’agroalimentare italiano l’iniziativa del Pasta Pesto day, organizzata dall’assessorato regionale al Turismo e dall’Agenzia In Liguria”. Lo dichiara l’assessessore regionale al Tursimo Gianni Berrino, che questo pomeriggio sarà al Fico Eataly World per la promozione del Pasta pesto day , che si terrà dal 19 al 25 novembre – in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo – con l’obiettivo di raccogliere fondi per Genova e di rilanciare l’immagine della città e della Liguria.

“L’iniziativa – spiega l’assessore Berrino – ha avuto già un grande successo con oltre di 200 ristoranti che vi hanno aderito in ogni parte del mondo, dal Brasile alla Germania, dalla Russia al Giappone. In Liguria, sessanta ristoranti hanno già annunciato la loro partecipazione al Pasta Pesto day e molti Comuni, tra cui Sanremo, hanno promosso questo importante progetto della Regione Liguria che ha il duplice obiettivo di fare conoscere le tipicità dei prodotti liguri e aiutare chi è stato colpito dal crollo del Ponte Morandi”.

Il Pasta Pesto Day a Bologna sarà anche l’occasione per promuovere, a livello nazionale, OliOliva 2018, in programma fino a domani a Imperia. “Olio e olive – spiega l’assessore Berrino – sono due autentici tesori del nostro territorio, in particolare del Ponente ligure. La rassegna di OliOliva, fortemente promossa dalla Regione Liguria, può diventare una appuntamento fisso per tutti gli appassionati della buona tavola a livello non solo nazionale ma anche internazionale”.