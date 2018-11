Imperia. Ieri sera vie del Parasio affollate per la suggestiva Via Crucis intervicariale che ha aperto le celebrazioni per il santo patrono San Leonardo da Porto Maurizio considerato l’inventore della particolare rievocazione della passione di Gesù Cristo.

Oggi esposizione dei disegni originali del Duomo all’interno della Basilica di San Maurizio, firmati dall’architetto Gaetano Cantoni.

di 10 Galleria fotografica Via crucis San leonardo









Dalle 8 alle 20 si svolgerà la fiera di San Leonardo trasferita su lungomare Vespucci.

Nel calendario per i 95 anni della città, dalle 14.30 alle 17.30 in calata Anselmi, si svolgerà “Il più veloce di Imperia”, corsa di 100 metri piani non competitiva per concorrenti da 3 a 100 anni a cura della Maurina.

Alle 20.30, nell’Oratorio di San Pietro al Parasio conferenza dal titolo “La Confraternita di San Pietro incontra Imperia”, interventi dello storico Gianni De Moro, letture di Eugenio Ripepi e accompagnamento musicale di Francesca Zachariadakis.