Pallamano Imperia Team Schiavetti, la senior maschile scende in campo contro il Vence H.B.

Imperia. Domenica scorsa al PalaSancamillo ha avuto luogo l’incontro valido per il campionato francese tra la formazione senior maschile della Pallamano Imperia Team Schiavetti ed il Vence H.B. I camillini scendono in campo con la volontà di riscattare l’ultima partita giocata e persa di un goal, sempre in casa, contro la capolista Carros.

Con questo “spirito” giusto prendono subito il comando del gioco e con una difesa molto aggressiva mettono in crisi i terzini francesi che non riescono a concludere con la giustà precisione. I ragazzi di mister Tonino Luppino trovano anche belle giocate e gol spettacolari chiudendo la prima frazione in vantaggio con il punteggio di 21/17. La seconda frazione vede i rossoblù sempre in vantaggio di 3/4 reti, ma si inizia a vedere tra le loro fila l’affiorare della stanchezza, che ahimè si rivelerà determinante in negativo negli ultimi minuti finali. Gli avversari aiutati da una loro panchina molto nutrita riescono a raggiungere il pareggio 38/38.

“Purtroppo siamo ancora sotto scacco a livello di giocatori – commenta il dirigente Piero Torielli - ora il campionato si ferma per due settimane speriamo di recuperare i vari infortunati”. L’incontro è stato ben diretto dall’arbitro francese Marc Martinez. “Peccato – ci riferisce l’allenatore Tonino Luppino – di più non potevo chiedere ai miei ragazzi li vedevo già sfiniti a dieci minuti dalla fine nonostante tutto hanno provato a chiuderla in nostro favore ma non siamo stati fortunati”.

In evidenza il giocatore imperiese Riccardo Luppino con 14 segnature ed il portiere Massimo Moisello con pregevoli parate. Giocatori scesi in campo: portiere Massimo Moisello, Matteo Bottino 1 goal, Saul Convalle, Riccardo Luppino 14 goal, Emanuele Pappalardo 3 goal, Alessandro Riano 7 goal, Damiano Rossi 5 goal, Gianluca Salomone 2 goal, Lucio Sasso 6 goal. Allenatore Tonino Luppino.

Campionato Francese dipartimentale Senior M

Usd Schiavetti pallamano Imperia – Vence HB : 38 – 38