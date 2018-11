L’istituto Ruffini di Imperia organizza un torneo di debate

Imperia. L’IIS G. Ruffini di Imperia, capofila regione Liguria per l’implementazione del Debate, organizza un torneo rivolto alle scuole secondarie di II grado in occasione della manifestazione Olioliva 2018, prevista per il 9-10 e 11 novembre.

Il torneo, strutturato in due round (un tema preparato ed un impromptu), si svolgerà presso l’IIS Ruffini di Imperia il giorno 9 novembre, a partire dalle 14. La finalissima sarà disputata nell’Auditorium cittadino (Auditorium della CCIAA) la sera stessa alle 21, in concomitanza di un evento aperto alla cittadinanza, oltre che alle scuole partecipanti.

Sarà in quella occasione attivata una raccolta fondi a favore delle scuole in “zona rossa” della città di Genova, duramente colpita dal tragico evento dello scorso 14 agosto. Alla serata saranno invitate le autorità locali e al tempo stesso l’evento rappresenterà un modo per far conoscere e diffondere l’alta valenza educativa del debate, associata, per l’occasione, ad un comune sentimento di solidarietà, verso la città capoluogo della nostra regione.

Non mancheranno momenti di spettacolo, con le esibizioni musicali e di danza, curate da studenti ed associazioni partner dell’iniziativa. Hanno aderito alla manifestazione 150 tra studenti ed insegnanti, provenienti da tutta Italia, per un totale di 22 squadre.(Campania, Sardegna, Emilia Romagna, Lombardia, Liguria, Piemonte).