Pallamano, gli impegni del prossimo fine settimana dell’Abc Bordighera

Bordighera. Saranno due le formazioni dell’Abc Bordighera impegnate nel prossimo week-end in campionati

ufficiali.

Sabato 10 novembre l’under 17 maschile al PalaBiancheri di via Diaz, con inizio del match alle 16, disputerà la prima partita casalinga nel derby italiano con la Riviera Handball Imperia nel recupero della gara della 1^ giornata della 1^ fase -poule A del campionato dipartimentale francese delle Alpi Maritime.

Domenica 11 novembre attesa invece per l’esordio nel campionato regionale ligure under 15 maschile con i bordigotti, campioni in caricati, che giocheranno due match nel 1^ concentramento del campionato che si svolgerà ad Imperia al Palasport di S Lazzaro, confrontandosi con le due formazioni imperiesi iscritte, alle 11, contro la Riviera Handball ed alle 16,30 contro il S Camillo.

Questo il programma del weed-end del 10/11 novembre

Sabato 10 novembre

Recupero della 1^ giornata 1^ fase – poule A- campionato dipartimentale Alpi Marittime under 17

maschile, a Bordighera al palaBiancheri di via Diaz alle 16

ABC Bordighera H – Handball Riviera Imperia

Domenica 11 Novembre 2018

1^ concentramento campionato regionale ligure under 15 maschile, a Imperia al palasport Città di

Imperia di via S Lazzaro

– ore 11,00 ABC Bordighera H – Handball Riviera Imperia

– ore 16,30 ABC Bordighera H – S Camillo Imperia