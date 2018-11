Palazzetto dello Sport di Bordighera, pubblicato il bando per la gestione del bar ristorante

Bordighera. Palazzo Garnier ha pubblicato il bando per la gestione del bar e ristorante del Palazzetto dello Sport “E. Biancheri”, per integrare le attività della struttura, offrendo un servizio di ristoro rivolto principalmente ai suoi frequentatori e ai loro accompagnatori. La concessione è di durata quinquennale, con possibilità di rinnovo da parte del Comune per altri cinque anni. Sono previste agevolazioni specifiche per l’imprenditoria giovanile. Il canone di concessione, infatti, viene ridotto nei primi due anni di attività nella misura del 50 per cento, nei confronti dell’impresa individuale/familiare o società in cui rispettivamente il titolare o almeno un socio amministratore abbia un’età compresa tra i 18 e i 35 anni all’atto della presentazione della domanda.

Il canone di concessione è fissato in 4.800 euro all’anno (oltre Iva), per i primi due anni; a partire dal terzo anno, si applica il canone di 7.200 euro (oltre Iva) che successivamente sarà sottoposto a revisione annuale in base all’andamento dell’indice del costo della vita. Il canone è corrisposto in dodici rate uguali da versare entro l’ultimo giorno lavorativo del mese.

“E’ una importante opportunità di lavoro”, dichiara il sindaco Vittorio Ingenito, “Per i giovani e per i nuclei familiari. Inoltre è l’occasione per arricchire una struttura sportiva con un servizio che ormai mancava da alcuni anni”.

Il termine di partecipazione scade alle 13 del 13 dicembre 2018.