Imperia. Domenica si è svolta al Palaferroli a Verona la Star Kali Cup, gare di scherma con i bastoni secondo la tradizione del kali filippino con in palio un montepremi di 600 €. Proprio il montepremi in denaro, inusuale per il tipo di competizione ha richiamato di atleti di altissimo livello, campioni del mondo e atleti della nazionale.

La gara si è svolta sulla distanza di 3 round di 2 minuti ad eliminazione diretta. Gli atleti, con le dovute protezioni, si sono affrontati in una gara, dove venivano conteggiati i soli colpi inferti alla testa, al tronco e alle mani con il bastone all’interno di una gabbia di MMA.

“E’ stata una gara molto impegnativa sul piano fisico, e il livello era veramente molto alto” - dice Roberto Cianchelli – “per me era la prima volta in una competizione di questo tipo e mi sono divertito molto, ringrazio il mio maestro Massimo Frasson che ha organizzato l’evento e ci ha permesso di competere con i migliori”.

Il kali è un’antica arte marziale che ha origine nelle Filippine, che insegna l’utilizzo delle armi (principalmente bastone e coltello) per poi utilizzare le capacità acquisite anche a mani nude. Il fatto che l’arte marziale non debba sottostare a regolamenti sportivi e insegni ad usare anche strumenti di uso comune la rende ideale per la difesa personale.

La Star Kali Imperia nasce per l’insegnamento del kali filippino utilizzando il metodo del M.o Massimo Frasson diffuso in tutta Italia. Gli allenamenti sono il lunedì il mercoledì dalle 19.30 alle 21 nella palestra dell’ex-classico ad Oneglia in Via Giacomo Agnesi 112. E’ possibile provare senza impegno.