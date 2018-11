Ospedaletti, bruciano sedie e tavolini sul terrazzo, ma inquilino non apre ai vigili del fuoco

Ospedaletti. Un incendio ha distrutto, in serata, sedie e tavolini sono andati presenti sul terrazzo di una abitazione al secondo piano di una palazzina al civico 20 di via Cesare Battisti.

Inizialmente i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno chiesto l’intervento dell’autoscala, ma questa è stata poi fatta rientrare quando i carabinieri hanno scoperto che all’interno dell’appartamento c’era un uomo. Per quale motivo quest’ultimo non abbia aperto la porta ai pompieri e come siano andati in fiamme sedie e tavolini è tuttora in fase di accertamento.