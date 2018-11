Ospedale di Bordighera, Trucchi: “E’ spiacevole esigere pagamenti da chi usufruisce di servizi sanitari”

Bordighera. Il consigliere di minoranza Giuseppe Trucchi di Semplicemente Bordighera scrive: “Ho appreso dagli organi di comunicazione che la decisione di obbligare al pagamento i parcheggi situati nel piazzale posizionato davanti al nostro ospedale di Bordighera dipenderebbe da una richiesta ricevuta direttamente dalla ASL.

Se così fosse risulta evidente che la motivazione sarebbe quella di garantire quegli spazi per l’utilizzo da parte dei pazienti che afferiscono all’ospedale, degli accompagnatori, di chi presta assistenza e anche di chi lavora nel campo sanitario. Noi riteniamo che proprio per evitare di incidere su persone che usufruiscono di prestazioni indispensabili e di importanza vitale sarebbe stato molto meglio garantire in altro modo la fruibilità dei parcheggi magari mantenendo una zona a disco orario controllata in modo regolare e assiduo da parte della nostra polizia municipale.

Pare spiacevole esigere pagamenti da chi usufruisce di servizi sanitari anche per parcheggiare. Noi speriamo che il sindaco e la giunta comunale vogliano rivedere la loro decisione e vigileremo comunque anche sulla entità delle eventuali tariffe.

Conclude dicendo: Con l’occasione ribadiamo con forza al sindaco la richiesta già avanzata in passato di convocare appena possibile un consiglio comunale dedicato a discutere sulle procedure relative alla privatizzazione dell’ospedale, agli obiettivi che si vogliono raggiungere e anche in generale della situazione globale della assistenza territoriale sanitaria del distretto Ventimiglia Bordighera che merita una particolare attenzione”.