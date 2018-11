Oscar dello Sport imperiese, il Coni festeggia i sodalizi sportivi

Il Coni Point di Imperia ricorda a tutti i sodalizi sportivi del territorio provinciale il tradizionale appuntamento con la 45^ edizione dell’Oscar dello Sport programmato per la sera di venerdì 14 dicembre 2018.

Un evento molto atteso, in vista del quale si invitano dirigenti e tecnici responsabili dell’attività sportiva, che non l’avessero ancora fatto, ad attivarsi tempestivamente per fornire entro martedì 6 novembre 2018, in base alle indicazioni dell’apposito regolamento reperibile in formato digitale tramite la Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza (o eventualmente la segreteria della delegazione provinciale CONI), le opportune segnalazioni relative ai risultati sportivi conseguiti nel

corso dell’anno sportivo 2018.

Come è consuetudine, il CONI Liguria – Imperia, non mancherà infatti di organizzare un evento per tutti gli sportivi dell’imperiese o imperiesi di origine, celebrato con l’auspicata partecipazione di numerosi tra gli atleti locali di spicco e non solo, cercando di dare visibilità a tutte le discipline

sportive praticate sotto l’egida delle rispettive FSN.

Nell’occasione, saranno infatti consegnate medaglie al valore sportivo e benemerenze, premi e riconoscimenti in base a differenti categorie, con l’ausilio e la partecipazione di importanti rappresentanti nazionali, regionali e provinciali del mondo sportivo, oltre alle Autorità istituzionali e ospiti illustri.

“In attesa dunque di ricevere le segnalazioni entro il termine stabilito, si raccomanda a tutte le società sportive – spiegano dal Coni – di attivarsi per garantire la più ampia partecipazione dei propri tesserati”.