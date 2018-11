Operazione di controllo nella Pigna a Sanremo, il sindaco Biancheri: “Forte azione repressiva mirata”

Sanremo. “Quella di stamattina è stata un’operazione di grande importanza da parte della Polizia di Stato. Una grande risposta delle istituzioni alla cittadinanza”, è il commento del sindaco Alberto Biancheri all’operazione condotta nel centro storico da parte degli agenti della Polizia di Stato.

“Alcune volte – spiega il Sindaco - capita che miei concittadini mi chiedano perché non si interviene in determinate situazioni ritenute allarmanti, e in quei casi spiego sempre che le Forze dell’Ordine in quei frangenti stanno operando, ma lo stanno facendo sottotraccia. L’operazione di oggi ne è lampante esempio: un’accurata attività d’indagine ha portato oggi ad una forte azione repressiva mirata, un blitz in cui sono stati fermati personaggi pericolosi, che saranno espulsi”.

Il Sindaco esprime inoltre soddisfazione per le misure restrittive decise nei confronti di due locali abitualmente frequentati da personaggi pericolosi, al centro di alcuni incontri tenuti recentemente dallo stesso primo cittadino con

commercianti e residenti delle zone interessate: “Poco tempo fa ho ricevuto un nutrito gruppo di commercianti di Via De Benedetti, che mi avevano rappresentato grosse difficoltà legate ad alcuni personaggi soliti frequentare

locali della zona. Ho detto loro che sulla zona sono attive le telecamere ad alta definizione del Comune, che tutta l’area era costantemente videosorvegliata e che le autorità competenti avrebbero certamente dato risposte importanti.

Stamattina sono arrivate. Oggi è scattata una grossa operazione di legalità e sicurezza. Al questore e a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato in forza al Commissariato di Sanremo vanno la riconoscenza e la gratitudine mia personale e di tutta comunità sanremese che rappresento”.