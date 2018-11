Imperia. Partito con successo il progetto Judo Valle Tanaro, che ha visto sabato scorso sul tatami allestito presso la

palestra delle scuole di Ormea trenta ragazzi cimentarsi con entusiasmo.

Soddisfatti i tecnici del sodalizio Imperiese OK Club, che hanno potuto constatare come in Val Tanaro ci sia

voglia di fare judo e quanto siano bravi i ragazzi che hanno partecipato alla prima lezione. Ogni sabato dalle 10 alle 12 si terrà quindi l’appuntamento con il judo che non è solo uno sport ma soprattutto uno strumento educativo.

“Ci siamo trovati davanti 30 bimbi e la cosa ci ha fatto molto piacere, abbiamo iniziato a giocare con loro,

abbiamo iniziato a conoscerci e abbiamo iniziato a praticare judo” – commenta il presidente dell’OK Club

Franco Viani – “siamo certi che questa esperienza finalizzata alla divulgazione di questa fantastica disciplina

sarà estremamente formativa per ragazzi e docenti”.

“Siamo stati contattati in ottobre da un gruppo di genitori e con il supporto degli enti locali siamo riusciti a far partire il progetto nel migliore dei modi e in tempi record grazie alla collaborazione di tutti, lo staff tecnico impegnato nel progetto è capitanato dal Maestro Daniele Berghi cintura nera 6° dan, che vanta un’esperienza importante e di alto livello” – conclude Viani. L’appuntamento è quindi al prossimo sabato.