Nuovo parco giochi-bimbi al Tennis Club Ventimiglia

Ventimiglia. Fervono i preparativi per l’inaugurazione del nuovo parco giochi-bimbi nei pressi della club house al Tennis Club Ventimiglia, realizzati in sinergia con la Fondazione “Livio Casartelli”.

Il “taglio del nastro” è previsto per le 15 di sabato 1° dicembre. Seguirà sui campi in terra rossa un’altra “tappa” del torneo Scuola Tennis con il M° Massimo Botrini. Nella foto d’archivio del prof. Raneri si può vedere la prima giostra in funzione al Circolo di frontiera nel 1989.

La squadra del TC Ventimiglia impegnata nella fase conclusiva del torneo a squadre Riviera dei Fiori (53a edizione) è stata sconfitta ( di un soffio ) per 4 a 3 nella trasferta di domenica 25 novembre a Finale Ligure, i punti vincenti dei frontalieri sono arrivati ad opera di Cristina Andreis e Maurizio Cannito e nel doppio misto dalla coppia Andreis-Scasso ; le “racchette” di Finale affronteranno il 2 dicembre, in semifinale, la squadra vincente dell’incontro Solaro/Imperia.

Per contatti e informazioni contattare il tel. (0184) 355224 Eduardo Raneri.