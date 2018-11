Nuove scuole a Camporosso, Ventimiglia, Dolcedo, San Lorenzo e Taggia

Imperia. 14,1 milioni di euro è la cifra destinata dal Ministero dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca per la costruzione di nuovi edifici scolastici in provincia e la messa in sicurezza di quelli già esistenti.

Il finanziamento, ottenuto da Regione Liguria nell’ambito della Conferenza delle Regione, sarà impiegato per la realizzazione di otto progetti edilizi.

In particolare, opere di miglioramento o adeguamento sismico interesseranno il Liceo Artistico Isa di Imperia (che beneficerà di 800.000 euro), l’Istituto di istruzione superiore E. Ruffini – D. Aicardi di Sanremo-Taggia (331.801,11 euro), e il Cristoforo Colombo di Taggia (800.000 euro).

Grazie al fondo saranno costruiti anche cinque nuovi edifici: Camporosso vedrà sorgere una scuola dell’infanzia e primaria, con annessa palestra e aree pertinenziali (3.074.390,00 euro); lo stesso accadrà per Ventimiglia, che avrà una nuova scuola primaria e una sezione di scuola secondaria di primo grado (2.867.000,00 euro).

L’edificio che attualmente ospita le scuole di Dolcedo sarà invece sostituito con uno più moderno (2.114.000,00 euro), come anche l’asilo di San Lorenzo al Mare ( 1.935.029,34 euro). Rinascerà infine la Scuola Papa Giovanni XXIII di Taggia, precedentemente demolita per ragioni di natura statica (2.240.000,00 euro).

«Un grande risultato e un aiuto concreto per Province e Comuni – ha evidenziato il governatore Giovanni Toti in una nota stampa – che potranno effettuare interventi di adeguamento sismico e, in alcuni casi, costruire nuove scuole. Ringraziamo il Ministro Bussetti per l’impegno dimostrato. La nostra azione in sede di Conferenza delle è servita a far comprendere al Governo l’importanza di investire risorse significative nell’edilizia scolastica e a favore della sicurezza dei nostri ragazzi, il pressing compiuto ci ha consentito di aumentare i fondi e di ottenere più dell’ultimo piano triennale dell’edilizia scolastica».