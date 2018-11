Notte all’insegna delle risse tra stranieri. Tre a Sanremo, una a Imperia

Sanremo. Notte movimentata in provincia di Imperia, dove ambulanze, personale sanitario del 118 e forze dell’ordine sono state impegnate per sedare quattro risse scoppiate tra cittadini stranieri per motivi ancora in corso di accertamento, ma non si esclude legati all’assunzione di alcol.

Tre quelle avvenute a Sanremo: in via Nino Bixio, all’incrocio con corso Mombello; nella centralissima piazza Borea d’Olmo, davanti al cinema teatro Ariston e in piazza San Costanzo.

A Imperia, gli stranieri si sono affrontati a calci e pugni in Calata Cuneo.