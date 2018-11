“No Finish Line”, i ragazzi del Bordighera Sant’Ampelio Calcio all’evento benefico di Montecarlo

Bordighera. Domenica 11 novembre i ragazzi del Bordighera Sant’Ampelio Calcio, accompagnati dai loro mister, Valter Francesconi, Elio Gibelli, Paolo Corona e Augusto Floris, dai dirigenti e dai genitori hanno preso parte alla “No Finish Line” una manifestazione a scopo benefico che si è svolta a Montecarlo.

“Una cinquantina di persone della compagine bordigotta hanno corso o camminato su un circuito di 1400 metri, per ogni chilometro percorso “Children & Future”: dona 1,00 euro per sostenere progetti per bambini svantaggiati o malati. I ragazzi facevano a gara per fare più giri possibile e quindi poter donare di più. Un bel pomeriggio di solidarietà e di sport per i ragazzi, lo staff e le famiglie del team arancio blu” – fa sapere il Bordighera Sant’Ampelio Calcio.