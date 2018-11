Nizza, prima volta al mondo. Tumore al seno rimosso dopo neanche un minuto di radioterapia

Nizza. È il primo caso al mondo. Secondo quanto riporta Nice Matin, al Centre Antoine Lacassagne un tumore al seno è stato asportato con un intervento di day ospital dopo una sessione di radioterapia di meno di un minuto.

Il paziente, dopo la cura radiologica, è rientrato la mattina in ospedale dove, in giornata, gli è stato rimosso il tumore. E dopo? Niente, se non una semplice sorveglianza. È il frutto di un lavoro di gruppo il cui ricercatore principale è il professor Jean-Michel Hannoun-Levi, insieme al professor Emmanuel Barranger.

Un’opera portata avanti da un rinomato radioterapista di Nizza, il professor Jean-Pierre Gérard. Al di là delle capacità mediche, questo importante progresso deve essere accolto per i benefici psicologici che comporta.