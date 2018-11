Natale fiorito a Ventimiglia. In arrivo mille piantine per le aiuole del centro

Ventimiglia. Acquistare mille piantine ornamentali per abbellire le aiuole di Ventimiglia. E’ quanto deciso dall’amministrazione comunale per “colorare” il centro cittadino nel periodo natalizio. Nel dettaglio, il progetto prevede l’acquisto di 600 viole del pensiero in mix di colori, 300 ciclamini, 30 gerani parigini e 40 strelitzie reginae. Il tutto per un massimo di 3.367,20 euro iva compresa: è questa infatti la somma stanziata dal Comune che sceglierà la ditta fornitrice con procedura negoziata tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA).

Le piantine verranno acquistate dalla ditta che proporrà all’Ente il preventivo più vantaggioso.