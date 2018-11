Musica, teatro e il concerto in piazza con The Kolors: Capodanno “vip” al Casinò di Sanremo

Sanremo. Capodanno “vip” al Casinò. La festa di fine anno della casa da gioco si colorerà di cinque eventi, portando in città personaggi leader del panorama dell’intrattenimento nazionale.

Si incomincia con la cena di gala sulla terrazza del Roof Garden dove si esibiranno il comico Claudio Lauretta, il mago e Marco Berry e gli Sharyband, la cover band italiana più richiesta degli anni Duemila, capostipite del genere. Un festival della magia prenderà invece forma nelle sale interne della palazzina Liberty, con illusionisti e prestigiatori tra i più richiesti al mondo, come l’eccletico Flip o lo strabiliante Marco Aimone. A Teatro dell’Opera, sarà la volta di una serata all’insegna del buonumore con la piece “Non mi hai più detto ti amo” che vedrà sul palco due grandi protagonisti del teatro e della televisione italiana, Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia: due gli appuntamenti previsti, il 30 e il 31 dicembre (ore 21.15) per uno spettacolo che si preannuncia già sold out e che la notte di San Silvestro culminerà con un brindisi nella Sala Biribissi.

Il ricco programma si arricchisce dell’eccezionale Capodanno in piazza, con il concerto a ingresso libero dei travolgenti The Kolors, organizzato in collaborazione con il Comune.

«Per salutare l’anno nuovo il Casinò ha preparato ben tre feste di Capodanno, con artisti di assoluto richiamo, di grande spessore mediatico e che assicureranno quella dose di allegria che il momento merita – sotottolineano il direttore generale Giancarlo Prestinoni e il consigliere Olmo Romeo -. Un Capodanno magico e divertente, camaleontico e coinvolgente come sono Lauretta e Beny e con una colonna sonora di grande qualità assicurata dalla Sharyband al Roof Garden e nelle sale, dove spazieranno i protagonisti di un grande festival della magia. Teatro d’autore ma al tempo stesso capace di far sorridere con il duo Cuccanni-lngrassia, richiestissimi in tutta Italia e che ci siamo aggiudicati con un ’ottima programmazione. Proposte vip che supportano il calendario eventi cittadino, dove sarà sicuramente vincente il concerto a ingresso libero dei The Kolors che nasce dalla sinergia tra Comune e Casinò. È una festa dei “mille colon”, creata per diversificate fasce d’età e che rappresenta il grande impegno della nostra azienda per rispondere ai segnali che arrivano dal pubblico e dal flusso turistico cittadino che vogliamo fortemente intercettare».

«La sinergia tra Comune e Casinò è sempre più stretta – aggiunge l’assessore alla Cultura Eugenio Nocita -. Per le feste natalizie, periodo in cui cittadini e turisti hanno bisogno di una coccola in più, è stato elaborato un ricco programma che non si esaurisce con la sola offerta di Capodanno presentata oggi. Insieme al calendario del Comune che sarà presentato presto e quello stesso del Casinò, la città offrirà tante proposte per tutti i gusti. Un’offerta diretta principalmente ai nostri cittadini ma che fa l’occhiolino anche ai turisti».