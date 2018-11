Morte dell’imperiese Martina Rossi, processo si avvia a conclusione

Imperia. Si avvia a conclusione il processo per la morte di Martina Rossi, la ventenne studentessa genovese, ma di origini imperiesi, deceduta il 3 agosto 2011 dopo essere precipitata dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca: il 6 dicembre è fissata la requisitoria del pm Roberto Rossi, il 10 le arringhe della difesa di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due 27enne aretini accusati di aver costretto alla fuga Martina per sfuggire a un loro tentativo di stupro. Lo scrive l’agenzia Ansa.

Le date sono state stabilite al termine dell’udienza di oggi durante la quale gli avvocati difensori hanno depositato materiale probatorio acquisito agli atti e anche un esposto presentato contro un’amica di Martina Rossi: per i legali dei due imputati avrebbe rilasciato false dichiarazioni in un’intervista tv. Tra il materiale depositato le testimonianze, rese a sommaria informazione, della cameriera spagnola Francisca Puga: sentita tre volte in Spagna e una in Italia, avrebbe confermato che vide Martina alzare una gamba e buttarsi dal balcone.