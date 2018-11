Sanremo. E’ stato inaugurato oggi un nuovo momento dedicato alla memoria di tutti i paracadutisti caduti. Un’iniziativa nata dalla volontà della sezione paracadutisti di Imperia-Sanremo di onorare la memoria di due combattenti, ex soci dell’associazione, Attilio Biale e Orlando Fiorucci, e che aveva trovato subito il pieno sostegno dell’amministrazione comunale matuziana.

Come ha ricordato il Sindaco Alberto Biancheri stamane alla cerimonia della posa del monumento: “Siamo fieri di essere la prima città del ponente ligure a dedicare un monumento in ricordo dei paracadutisti. Un’iniziativa che va ad onorare il loro sacrificio e il loro impegno in tutti i luoghi più a rischio”. Nella parte retrostante del monumento è incisa la frase “Un paracadutista muore ma non si arrende”, pronunciata dal sergente medaglia d’oro al valor militare Nicola Pistillo”.

(Foto di Pecchinino Roberto)