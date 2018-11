Molini di Triora, truffa agli anziani: i consigli dei carabinieri

Molini di Triora. Si è svolto ieri nel primo pomeriggio, presso la Sala Consiliare del Comune di Molini di Triora, un incontro tra i Carabinieri e gli anziani del piccolo centro. Il Comandante della compagnia, capitano Mario Boccucci, ed il comandante della Stazione, maresciallo maggiore Renato Cavuoti, hanno illustrato alla platea le principali ed attuali tecniche utilizzate dai truffatori per raggirare le vittime: il falso incidente stradale, la presunta fuga di gas con la richiesta di mettere da parte oro e denaro per evitare la contaminazione, l’avvocato che chiede una “cauzione” per il rilascio di un parente arrestato dalle forze di polizia, la consegna del pacco acquistato dal nipote o dal figlio, l’offerta di essere accompagnati a prelevare allo sportello automatico.

I partecipanti sono stati invitati a seguire alcune raccomandazioni fondamentali: dal prestare sempre e comunque molta attenzione alle persone che ci avvicinano al diffidare delle apparenze; dal non aprire agli sconosciuti all’evitare di eseguire, a domicilio, pagamenti in contanti; dal non fidarsi di un qualsiasi tesserino esibito da estranei – nel caso, chiamare il 112 o la Stazione Carabinieri – all’essere sistematicamente prudenti nel fornire informazioni al telefono;

dall’evitare di farsi distrarre – se qualcuno è entrato in casa con un pretesto – al cercare di non restare mai soli, creando buoni rapporti di vicinato.

L’iniziativa, particolarmente apprezzata dalla popolazione, rientra in un più ampio progetto promosso dal Comando Provinciale di Imperia finalizzato a garantire una maggiore vicinanza ai cittadini ed in particolare alle fasce maggiormente vulnerabili. Gli incontri sono ormai diventati una consuetudine e sempre più persone vi partecipano.

I Carabinieri hanno illustrato la tematica, già dalla fine del mese di settembre, in molte località della provincia: Airole, Arma di Taggia, Borgomaro, Bordighera, Civezza, Coldirodi, Cosio d’Arroscia, Dolceacqua, Mendatica, Olivetta San Michele, Pompeiana, Pornassio, Ranzo, Sanremo, San Biagio alla Cima, San Lorenzo al Mare, Soldano,

Vallecrosia, Vallebona, Ventimiglia, Rocchetta Nervina.

Proseguendo con gli incontri, l’obiettivo è diffondere in ogni comune della provincia di Imperia un messaggio di piena disponibilità, di vicinanza concreta, di condivisione del valore della sicurezza come bene fondamentale di ogni comunità, promuovendo con convinzione l’Arma del e nel sociale per trasmettere anche con le Stazioni Carabinieri

maggiore sicurezza percepita con la partecipazione della popolazione atteso che l’unione fa la forza soprattutto contro la commissione dei reati. Ulteriori consigli possono essere reperiti sul sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri al link http://www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici/giorno-per-giorno/contro-le-truffe.