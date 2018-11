Molini di Triora, i carabinieri salgono in cattedra per insegnare alla popolazione a difendersi dalle truffe

Molini di Triora. Antonio Mario Becciu, capogruppo di Opposizione, ringrazia l’Arma dei Carabinieri nella persona del Capitano Mario Boccucci, comandante della Compagnia di Sanremo, ed del maresciallo maggiore Renato Cavuoti, comandante della Stazione di Triora, per la loro disponibilità e professionalità dimostrata nel pomeriggio di ieri durante l’incontro tenutosi nella sala consigliare con la popolazione al fine di mettere in guardia, in modo particolare le persone anziane, in merito alle truffe.

A fare gli onori di casa è stato il presidente del Consiglio, Gianluca Ozenda. All’incontro era presente un discreto numero di persone molto interessare all’argomento. “A nostro parere se l’Amministrazione avesse provveduto a pubblicizzare meglio l’incontro, magari inviando un sms a tutti i 152 contati registrati al servizio Alert System, fortemente voluto da questo gruppo di opposizione, forse ci sarebbe stata più partecipazione all’incontro” - commenta il Capo gruppo di Opposizione Antonio Mario Becciu.