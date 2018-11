Migranti e Lega, Ventimiglia e l’onorevole Di Muro in un servizio televisivo tedesco

Ventimiglia. Flavio Di Muro, il parlamentare leghista, finisce in un servizio della televisione tedesca “2DF”. L’argomento delle riprese verte sull’affermazione elettorale del Carroccio e sulla situazione dei migranti nella Città Di Confine, tra i luoghi italiani simbolo delle problematiche dell’integrazione e dell’immigrazione.

Scrive l’onorevole sul suo profilo Facebook: “In autunno sono stato contattato da una TV tedesca, la quale voleva intervistarmi sul successo della “Lega” alle elezioni politiche e documentarsi sulla situazione dei flussi migratori nella nostra zona.

Ecco il servizio (in tedesco) che è stato trasmesso in questi giorni in Germania. Durante l’intervista ho ribadito quanto l’Italia, in particolar modo la nostra Ventimiglia ha sofferto per il fenomeno dell’immigrazione.

Ho ricordato che il nostro Paese è stato lasciato solo ad affrontare questa problematica e ho raccontato di tutte le persone che quotidianamente provano ad oltrepassare il confine per raggiungere la Francia con l’Europa che sta a guardare”.