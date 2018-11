Maura Marenghi voce ufficiale di R24 presenta il suo nuovo format “Ceci n’est pas un sushi”

Sanremo. Maura Marenghi, voce ufficiale di R24, è stata oggi ospite in diretta telefonica della conduttrice Giusy Di Martino.

Speaker, scrittrice, doppiatrice e molto altro. La vita di Maura è frenetica e ricca di impegni, il suo tempo libero è ridotto al minimo, ma nonostante ciò riesce a ritagliare momenti per sé e per le persone a cui vuole bene.

Proprio in uno di questi momenti è nata l’idea del format “Ceci n’est pas un sushi“: “Quest’idea ha un’origine casuale – racconta Maura Marenghi – . Io e una mia amica ci incontravamo spesso in pausa pranzo in un ristorante molto particolare in cui succedeva di tutto, sembrava di entrare quasi in mondo parallelo, ma ogni volta prendevamo la decisione di tornare perché ridevamo molto.

Un giorno è venuto con noi anche un nostro amico, molto bravo a scrivere, e anche lui ha trovato il posto particolare, così tutti e tre insieme ci siamo detti “Perché non creare qualcosa?”. Da qui abbiamo coinvolto un altro nostro amico che disegna e così è nato questo nostro progetto che è diventato un microformat“.

I quattro amici hanno così deciso di unire le loro capacità, dando vita a dieci puntate esilaranti, frutto di un duro lavoro, ispirate a ciò che di surreale gli è accaduto in quel ristorante. “Non vuole assolutamente essere una pubblicità al ristorante, i proprietari non sanno nulla e non diremo mai niente, a meno che questa cosa non diventi famosa. E’ solo uno spaccato ironico e divertente riguardante il momento della pausa pranzo che molti vivono in tutte le città d’Italia“.

Qual è l’obiettivo di questo format? “Non abbiamo obiettivi, siamo sinceri, non ce ne siamo prefissati, speriamo solo che questa cosa piaccia e possa creare curiosità e crescere con passaparola, non ci poniamo limiti. Tutto è nato come uno scherzo e dato che lo scherzo piaceva a noi e ai nostri amici da li abbiamo detto proviamo, abbiamo fatto un lavoro certosino che ha dato i suoi frutti”, racconta Maura.

Le prime puntate di “Ceci n’est pas un sushi” sono disponibili online sulla pagina pubblica e su quella privata di Maura Marenghi, ma anche su Youtube. L’appuntamento con le nuove puntate è fissato ogni mercoledì alle 16.

Ora che si avvicina il Natale, ci sono nuovi progetti a cui si dedicherà?: “Non ho progetti imminenti perché è già tanto quello che sto facendo e mi occupa gran parte giornata, a volte faccio addirittura fatica a dormire perché la testa non si ferma e continua a produrre. Mai dire mai, io vivo giorno per giorno e non mi pongo limiti“.