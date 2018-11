Martedì Consiglio comunale. Pioggia question time “ambientali” del Movimento 5 Stelle

Imperia. Torna a riunirsi domani sera alle 18 e in prosecuzione alla stessa ora del giorno dopo il Consiglio comunale che sarà preceduto dal “question time”

A tenere banco c’è la maxi variazione contabile per l’inserimento nel conto ufficiale del Comune dei debiti fuori bilancio emersi nei mesi scorsi ma in via preliminare saranno discusse le interrogazioni a risposta immediata.

Diverse sono a firma della capogruppo del Movimento 5 Stelle Maria Nella Ponte (foto) e riguardano temi ambientali.

La Ponte, a proposito della manutenzione dei corsi d’acqua chiede conto del mancato mancato sgombero dei detriti di materiale sfalciato dal torrente Impero.

Un’altra interpellanza riguarda lo stato di degrado in cui versa il Parco urbano.

“A tutt’oggi -scrive Maria Nella Ponte – nulla è stato fatto. Da mesi giacciono ai piedi della siepe lato Oneglia bottiglie divetro e rifiuti vari, e, in particolare nessun intervento sulle caditoie è stato eseguito, ostruite da fogliame e sedimenti a ciò consegue il formarsi di estesi e prolungati ristagni di acque meteoriche con prevedibili cedimenti della pista pedonale”.

La Ponte chiede all’amministrazione per quale motivo sia stata data in appalto esterno (per 42 mila euro) la pulizia di tombini e cunette, mentre si tratterebbe di interventi che dovrebbe eseguire la ditta incaricata dell’appalto di Igiene ambientale, la Teknoservice.