Maratona di Sanremo: prime anticipazioni

Sanremo. Proseguono a pieno ritmo le iscrizioni alla seconda edizione della maratona di Sanremo in programma il prossimo 9 dicembre. Il comitato organizzatore, sotto la guida tecnica della Pro San Pietro Sanremo, è al lavoro per offrire una grande giornata di sport all’ara aperta.

Confermata la formula dello scorso anno, con ritrovo davanti al casinò, passeggiata/riscaldamento in via Matteotti fino al Teatro Ariston e poi partenza ufficiale in piazza Colombo. I podisti, dopo un breve percorso cittadino, si immetteranno nell’affascinante pista ciclabile che percorreranno prima in direzione levante e poi verso ponente fino al traguardo posto al campo di atletica di Sanremo.

In programma anche una gara di 10 Km ed una Family Run. Intanto è stata svelata una delle iniziative collaterali organizzate dalla Sanremo Marathon per l’evento. La sera prima della gara, il mito dell’ultramaratona Marco

Olmo, campione di montagne e deserti, presenterà infatti a Sanremo il suo ultimo libro “Correre nel grande vuoto”. L’incontro si terrà sabato 8 Dicembre alle ore 18 nella sala privata del Casinò di Sanremo che, con il Presidente di Federgioco Olmo Romeo, ha sposato subito l’iniziativa con entusiasmo.

Una grande occasione per incontrare il protagonista di gare mitiche come l’ Ultra Trail du Mont Blanc, la

Marathon Des Sables, la Desert Cup, la Desert Marathon, il Cro-Magnon e tante altre. Sono invitati tutti i partecipanti alla Sanremo Marathon che, dopo aver ritirato il pettorale, potranno trascorrere tutti insieme la fine del pomeriggio parlando di corsa, in un luogo particolare come il Casinò. L’incontro è libero e aperto a tutti, dagli appassionati di podismo agli amanti della natura e delle avventure incredibili.

Le iscrizioni alle tre gare proseguono sul sito ufficiale: www.sanremomarathon.it. La Sanremo Marathon è presente anche su Facebook e su Twitter.