Imperia. Notte di lavoro per i vigili del fuoco della provincia di Imperia per diversi interventi legati al maltempo che ha colpito l’estremo ponente ligure.

Intorno alle 2 della scorsa notte, i vigili del fuoco del comando centrale sono intervenuti a Imperia sulla SS28 nei pressi del ponte romano a causa dell’allagamento del tratto stradale per via di un tombino che non scaricava l’acqua piovana. La strada è stata chiusa al transito veicolare.

Danni anche a Bordighera, dove le forti piogge hanno causato, intorno alle 4, il crollo di una parte di muro in via Tiziano, traversa di via dei Colli. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, carabinieri e polizia locale. Sempre a Bordighera, in via Cantore, si è verificato l’incendio di una centralina dell’Enel nei pressi di una abitazione. A spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, sono stati i pompieri di Ventimiglia.

Altro intervento, non legato al maltempo, intorno alle 23 in corso Nizza a Ventimiglia, dove i vigili del fuoco sono accorsi per spegnere un incendio di sterpaglie.