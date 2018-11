Maltempo, per Pennellatore oggi è da “vigilanza gialla”. In Costa Azzurra si temono temporali ed inondazioni

Sanremo. Il maltempo in provincia di Imperia, nonosatante non sia stata emanata nessuna allerta meteo, sembra in via di peggioramento, con piogge e temporali sparsi un po’ ovunque. A dirlo è il noto meteorologo sanremese Achille Pennellatore.

Sul suo profilo Facebook scrive infatti: “Da mezzogiorno o poco dopo, l’Imperiese, secondo me, entrerà in codice giallo per piogge sostenute, poi anche per temporali dalla serata”.

Meglio non dovrebbe andare oltralpe, anzi. Meteo France, per la giornata di oggi, ha disposto l’allerta meteo gialla per temporali ed inondazioni.