Lo Yacht Club Sanremo organizza il Trofeo Jean Bertrand

Sanremo. Un altro weekend di regate in Riviera con il Trofeo Jean Bertrand, organizzato dallo Yacht

Club Sanremo, un appuntamento dedicato ai 420, classe nella quale il circolo rivierasco eccelle grazie alle numerose vittorie dei suoi equipaggi.

Si attendono numerosi equipaggi della Polonia, i quali soggiorneranno 10 giorni nella Città dei fiori per allenarsi nelle nostre acque, ed italiani numerosi come sempre. La prima prova è prevista per sabato alle 12 mentre

domenica la partenza della regata è fissata alle 11, al termine della quale ci sarà la premiazione presso lo Yacht Club Sanremo.

Simbolo dello Jean Bertrand è un prezioso trofeo challenge ( il più “antico” trofeo dello Yacht Club Sanremo) realizzato a mano dall’artigiano orafo Alessandro Rossetti su una lastra sbalzata d’argento e realizzato negli anni ’50.