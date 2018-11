Imperia. A conclusione della manifestazione di Olioliva si registra grande soddisfazione tra i soci del Lions Club Imperia Host per la folta affluenza di persone presso il mezzo polifunzionale, dove sono state eseguiti gratuitamente controlli eco Doppler della biforcazione carotidea per la prevenzione dell’aterosclerosi e controllo della pressione oculare per la prevenzione del glaucoma. E da quest’anno controlli per la prevenzione del diabete con misurazione della glicemia.

“Ovviamente - precisa il presidente, l’avvocato Giovanni Musso - i nostri controlli, pur se effettuati da personale medico specializzato che ringrazio, sono esclusivamente a scopo preventivo. A tutte le persone, per le quali sono state riscontrate delle criticità, è stato consigliato di rivolgersi alle strutture sanitarie predisposte per gli approfondimenti ed eventuali cure del caso.

Come sempre noi Lions, continua il Presidente, mettiamo tutto il nostro impegno per venire incontro alle esigenze delle persone. Non trascuriamo mai nulla che possa darci la possibilità di mantenere fede al nostro motto: We Serve. Con l’occasione sono state raccolte offerte da devolvere in beneficenza”.