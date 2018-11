L’inventore della flash-art in mostra a Sanremo

Sanremo. Francesco Mancini, inventore della flash-art, ora diffusa in tutto il mondo, espone da oggi, e per tutto novembre, all‘Hotel Nazionale.

Mancini è anche ritenuto il caposcuola dell’emozionismo. La flash-art è quella che si pratica con un piccolo rullo con il quale si cospargono i colori. “Un processo immediato – spiega Mancini – Einstein a proposito della genialità spiega che è intuizione, colpo d’occhio, rapidità ed esecuzione. Con questo metodo riesco anche a fare settanta-ottanta opere al giorno”.

“Al Nazionale sono esposte una decina le creazioni che lo rappresentano in vari momenti della suo percorso artistico. Una mostra curata da I Colori della Gioia e in particolare dalla sua presidente Gioia Lolli che l’ha titolata ‘Il Maestro – Pane, amore e fantasia (V. De Sica)” - cocnlude.